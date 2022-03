Desde hace varios años, todos fuimos testigos de que un anciano, vendedor de periódicos trabajaba y vivía en una pequeña choza hecha con cuartones en una esquina de los Portales de la Plaza de Armas, allí, tenía alojada sus pocas pertenencias y material de trabajo.

Sin embargo, tras un procedimiento legal, Policías Municipales lo desalojaron de allí, debido a que ilegalmente ocupaba el espacio público.

Durante el desalojo, Angel Herrera, jefe encargado de la Policía Municipal, informó que realizaron el traslado, quien vivía y dormía en condiciones anti higiénicas, allí encontraron heces y nidos de roedores.

“Hemos hablado con sus familiares y el anciano no quiere ir a su casa, tendrá motivos, por eso apoyamos, le hemos dado un depósito en el Coliseo de Toros, allí llevará su mercadería y lo que es necesario venderá en un tablero con los demás comerciantes”, afirmó Herrera.

Conversamos con Vicente Godoy Contreras, quien a sus 77 años, afirmó que era el único espacio aparente que encontró para sobrevivir.

“Es sacrificado, hay que enfrentarse con infinidad de obstáculos, siempre hay baches que hay que enfrentarse en el camino”, afirmó el septuagenario con su voz entrecortada y la mirada triste.

Acotó: “Acepto lo que la autoridad me está imponiendo, necesitan el ambiente, ya se viene fiestas, se va a normalizar, entiendo que mi sitio era amplio y obstaculizaba el tránsito”.

Dijo que vivía allí, a expensas de la marginación de mucha gente.

Afirmó que no quiere ir al asilo, “no sería igual mi normal trayectoria, aunque sea ese espacio pequeño estoy aceptando”, dijo.

“A veces me quedaba hasta tarde para completar hasta el día siguiente para mi comida, me quedaba acá para no estar molestando a nadie, aún tengo la capacidad, aunque no va a ser igual, cuando uno es joven tiene fuerza y energía para hacer una lucha, como si fuera algo nuevo que uno va a encontrar. Empezaré, como antes”, dijo don Vicente.