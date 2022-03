Padres de familia y estudiantes de la I.E. N° 36336, llegaron desde el centro poblado de Antacancha para exigir que la Municipalidad Provincial de Huancavelica atienda su legítimo pedido de proveerles de un plantel con buena infraestructura.

Maicol De la Cruz Evaristo, alcalde del centro poblado de Antacancha, manifestó que, como autoridad, mantiene la preocupación por los estudiantes de su escuela primaria los mismos que vienen estudiando en aulas que no prestan las condiciones adecuadas.

A su turno, el presidente de la APAFA, Adolfo Taipe Paitan, afirmó que Defensa Civil les ha certificado por la peligrosidad de sus aulas, pero, desde hace un año no son priorizados por las autoridades.

“Nos dicen que no hay plata para nuestra institución educativa, no es justo que nos atiendan así. Se habían comprometido con la construcción de nuevas aulas, pero, hasta el momento nos dicen que no hay plata”, afirmó el alcalde de Antacancha.

Acotó: “Hemos venido a conversar, todo casi en tono de broma, en tono de burla, nos agarran a la comunidad y a mi persona, él es autoridad de todo el pueblo, deberían de atendernos de acuerdo a la necesidad”.

LA MITAD DE LAS AULAS SON ANTIPEDAGÓGICAS.

Artemio Riveros Jurado, director encargado del referido plantel, manifestó que en total son 80 estudiantes y seis profesores, de las cuales, la mitad de sus aulas son antipedagógicas.

“Tenemos tres aulas antipedagógicas y tres aulas en buen estado; la principal dificultad que tenemos es la infraestructura”, dijo Riveros Jurado.

“Son aulas que se acondicionaron para atender a los estudiantes, son muy reducidas, hablamos de aulas de 6 metros x 3 metros y medio y otra aula de siete metros por dos metros y medio; el piso que es húmedo y arriesgamos la salud de toda la comunidad educativa”, dijo el docente.

Sobre el expediente el director dijo que desde el 2021 esperan su nuevo plantel y que los vienen paseando en la comuna y el Gobierno Regional