El desfile cívico en Huancavelica terminó con duras críticas hacia la autoridad edil por realizar reparaciones en la Av. Manchego Muñoz a pocas horas de realizarse el desfile. Los zapatos de escolares, profesores, autoridades y demás delegaciones quedaron pegados con brea asfáltica y malogrados, ante el suceso el alcalde, Toribio Castro Cornejo, emitió un comunicado pidiendo disculpas.

La Avenida Manchego Muñoz fue el escenario del desfile por Fiestas Patrias, pero también se convirtió en un riesgo para la población. Realizaron trabajos de parchado con arena y brea, no contaron que el calor podría derretir la brea y realizaron el desfile con normalidad. En el transcurso a los participantes les costaba trasladarse porque el zapato se quedaba pegado en la pista debido a la brea.

Muchos quedaron con los zapatos malogrados y las críticas de la población no se hicieron esperar, ellos responsabilizan a la autoridades de la municipalidad por no tomar medidas preventivas. El alcalde, Toribio Castro Cornejo, respondió mediante un comunicado en el cual dijo que se realizó el trabajo en la pista con el fin de mejorar la vía, sin embargo, no salió como esperaban y pidió disculpas a la población.