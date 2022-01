Un detalle que llama la atención, es que en su portal de Facebook la regidora por Huancavelica y promotora antivacuna Elsa Benavente Salazar afirmó que se prohibiría las matrículas a los niños no inmunizados contra el COVID-19 en el sector educación.

“En el centro poblado Pucaccasa, distrito de Yauli, solidaridad con nuestros hermanos que son marginados y excluidos por no tener carnet de vacunación, y ahora a sus hijos no los quieren inscribir en el colegio”, escribió la regidora Benavente Salazar, quien ingresó al Concejo Municipal por el Movimiento Regional Huancavelica Sostenible.

Dicha publicación tiene fecha del 7 de enero último, por lo que buscamos una versión oficial desde la Dirección Regional de Educación.

El director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, Jhonny Ventura Villa, desmintió que se esté dando tal afirmación.

“Actualmente, en este proceso de matrícula, a la fecha, no se ha pedido como requisito la vacunación, consideramos que una vez iniciada las clases el 14 de marzo, no será un requisito, hasta el momento no hay indicaciones o precisiones desde el Gobierno Central”, informó el funcionario del sector educación.

Acotó: “Consideramos como educadores de que no debería de ser un requisito (para la matrícula) la vacunación, pero sí vamos a hacer los esfuerzos de tener las medidas de protección en las instituciones educativas, que se cuente con el lavado de manos, con los equipos de protección personal, consideramos que así vamos a prevenir el contagio”.

De otro lado manifestó que ya hay un avance significativo en las matrículas, las mismas que continúan.

“Estamos avanzando, esperamos que, a fines de febrero, hacer todos los esfuerzos necesarios para cubrir todas las vacantes que ofrecen en las instituciones educativas”, informó Ventura Villa.