La ciudad volvió a alcanzar una inmunidad de rebaño frente al COVID-19, afirmó Juan Gómez Límaco, director del Hospital Departamental Zacarías Correa Valdivia.

Detalló que hay 10 pacientes hospitalizados con COVID – 19, y que la baja de fallecidos se debe a que ahora pueden y hacen intubación temprana.

Descartó que la cantidad de paros y marchas resultantes por los mítines y protestas organizadas en esta campaña electoral, hayan aumentado la cantidad de contagios en la ciudad.

“Al principio pretendíamos atribuirle a una tercera ola a este tipo de manifestaciones, pero, en la ciudad de Huancavelica no ha habido aumento de gran magnitud, como hubo en otras ciudades, por eso, no aparece una tercera ola en la ciudad. La información que se ve en Lima y otras ciudades tampoco se ve un aumento del número de casos, incluso hay camas UCI que no se están utilizando”, afirmó el galeno.

Acotó: “Varios días que no tenemos fallecimientos por COVID-19. Se ha alcanzado en Huancavelica una inmunidad de rebaño, si es así, y se puede vacunar a la población, podemos volver a nuestra vida normal en poco tiempo, esperemos que a más tardar podamos hacerlo a mediados del próximo año”.

Afirmó que ya se logró como región la cobertura más alta de vacunación de adultos mayores a nivel nacional, lo que es un aliciente para aumentar la cantidad de vacunados.

De otro lado, el galeno manifestó que una gestión que vienen impulsando es la compra de equipos nuevos para el nosocomio.

“Farmacia se está proveyendo de medicamentos e insumos que podríamos necesitar en una tercera ola”, dijo.

Afirmó que buscarán comprar un booster nuevo para la planta de oxígeno y que ya se concretaría la construcción de la nueva planta en convenio con la UNI.