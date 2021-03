Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en un día tan especial, dos técnicas del sector salud decidieron narrar su experiencia en su lucha contra el COVID-19, ya que ambas llegaron a contagiarse mientras cumplían sus labores en el Centro de Salud del barrio de San Cristóbal, ciudad de Huancavelica.

DOS HISTORIAS DE SUPERACIÓN

Alicia Espinoza Ccente es técnica de enfermería que labora desde hace 17 años en el centro de salud.

Un día de agosto del 2020, un dolor de cabeza, problemas para respirar y desvanecimiento, la mandaron al hospital de EsSalud de Huancavelica, dejando temporalmente sus labores en Tópico II del centro de salud.

“No quería pensar que era el coronavirus, pero una segunda tomografía confirmó que era positiva y empezó un mes difícil para mí y mi familia”, manifestó Espinoza.

La técnica tenía 40% de daño pulmonar, por lo que el médico dispuso que se hospitalice y también use un balón de oxígeno, debido a que su saturación había bajado.

Con 52 años, Alicia, madre de dos hijos, pasó de atender a ser atendida.

Gloria Clemente Vila también es técnica en enfermería y compañera de Espinoza. La señora labora hace 14 años en el centro de salud antes mencionado.

Ella con hipertensión arterial, padeció los síntomas del coronavirus en setiembre del año pasado, cuando salía de vacaciones.

“La pasé encerrada y con apoyo de mi esposo, me traté con medicamentos y medicina natural los síntomas de la COVID-19, Gracias a Dios no me agravé, pero a los dos meses, cuando había retornado a trabajar en el establecimiento, tuve una recaída”, dijo Clemente.

Ambas superaron al coronavirus y ahora saludan a las mujeres en su día para darles fuerza en esta pandemia.

Asimismo, las técnicas en enfermería agradecieron el apoyo del doctor Julio Melchor (director del centro de salud) cuando estaban mal por el COVID-19.

