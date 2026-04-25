Un presunto enfrentamiento armado registrado la madrugada de este sábado en el sector de Villa Azul, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica), habría dejado varios heridos, incluso fallecidos, de acuerdo con información preliminar.

Según los primeros reportes de ciudadanos, el hecho se habría producido durante un operativo en el que participaron fuerzas militares y presuntos narcoterroristas.

De manera extraoficial, se menciona la posible existencia de hasta cuatro fallecidos y al menos dos o tres heridos por impacto de bala; sin embargo, estas cifras no han sido confirmadas oficialmente hasta el momento.

Asimismo, trascendió que los heridos vienen siendo trasladados al Hospital II-1 de Pampas para recibir atención médica.

Las circunstancias exactas del enfrentamiento, así como la identidad de los involucrados, permanecen en investigación. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un pronunciamiento oficial que esclarezca los hechos y confirme la información.