La falta de agua es un problema que viene afectando a ganaderos y agricultores. Correo Huancavelica llegó hasta el distrito de Acoria, cerca de Inka ñan, donde la agricultora Benjamina Benito, mostró su preocupación por la falta de lluvias, las mismas que no llegan y perjudican su inversión en las chacras.

Ella dijo que están a la espera de que las lluvias comiencen para que sus cultivos comiencen a crecer, si no sucediese ello, simplemente perderán todo lo invertido y de ser así, correrían el riesgo de que ni siquiera el seguro agrario les reconozca.

“Estamos preocupados por la falta de lluvias, la gente está llorando, mujeres, varones, la falta de lluvias está trayendo altas pérdidas, se está descapitalizando los ganaderos alto andinos, perjudicados con la mortandad, por los abortos no van a tener reposición, la pobreza será mayor en la parte agrícola y ganadera”, manifestó el ingeniero agrónomo Timoteo Trucios.

Acotó: “Recuerdo que el 8 de octubre fue un sábado, cayó nevadita, llovió y los pobladores sembraron, ellos ya perdieron todo lo que invirtieron. Ayer conversé con agricultores de Anta y de Paucará, me dicen que el maíz que sembraron ya se ha hecho polvo en el suelo, las habas se han negreado, las papas sembrada fueron quemadas por las heladas que cayeron, otros todavía no siembran, hay incertidumbre”.

Benjamina nos indica que tiene el temor de que la falta de lluvias termine de perjudicarla, por eso, solo pide al Señor de que le haga llegar las lluvias, ello, mientras mira al cielo y eleva una plegaria al Altísimo.

Ella, junto a su octogenario padre, nos explica que si las lluvias no llegan pronto, toda su cosecha de tubérculos se perderá de manera irremediable.

Timoteo Trucios, conocedor del campo, ve el cielo y manifiesta su preocupación ya que ayer todo el día estuvo nublado, sin embargo, en la tarde se despejó, comenzando a brillar el sol, hecho que continuará en la noche.

“Casi siempre me despierto a las 4 de la mañana, hora en la que está despejado, 5:30 a 6:00 está nublado, esto se parece a un fenómeno del niño, ya lo vivimos el 2019″, detalló el especialista.

El problema se agravará si la temporada de lluvias no llega hasta diciembre, lo que perjudicará no solo al hombre del campo con falta de cultivos, sobre todo en las ciudades donde no se tendrá mucha producción de cultivos.

“El riesgo es que vamos a tener muy poca producción, a excepción de algunos lugares donde vamos a tener un poquito de riego, que hayan sembrado, vamos a tener poquísima producción, habrá problemas en la disponibilidad de alimentos”, acotó.

“El precio va a cambiar, se va a aplicar la ley de la oferta y la demanda, habrá menos disponibilidad”, sentenció.

Esta situación se hubiese evitado si es que las autoridades hubiesen construido a tiempo reservorios y lugares donde la irrigación haya llegado a muchos lugares, sin embargo, no ocurrió.

Una de las alternativas es que las autoridades, que ya están terminando sus periodos, declaren en emergencia el agro.