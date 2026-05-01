El Ministerio Público del Perú informó este viernes que continúan las diligencias para esclarecer el operativo militar realizado el pasado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica. La intervención dejó cinco personas fallecidas y ha generado cuestionamientos por parte de familiares de las víctimas y diversos sectores políticos.

A través de sus canales oficiales, la institución detalló que la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín mantiene a su cargo las investigaciones. Las diligencias buscan determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

Como parte de las investigaciones, peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú realizaron una inspección técnica en la zona donde ocurrió la intervención. El trabajo se desarrolla en la localidad de Campo Armiño, donde también se viene efectuando el recojo de evidencias.

Estas acciones forman parte de la investigación preliminar abierta por el Ministerio Público. El objetivo es reconstruir lo sucedido durante el operativo militar.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín conduce jurídicamente la inspección técnica de la escena del crimen y recojo de evidencias, por parte de los peritos de criminalística de la Policía Nacional de Huancayo, en la localidad de Campo… pic.twitter.com/0LmzoNBJq3 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 1, 2026

Militares y civiles bajo investigación

El caso motivó que la Fiscalía iniciara investigaciones contra integrantes del Ejército Peruano y tres civiles. Todos ellos son investigados por el presunto delito de homicidio calificado.

Entre los investigados figuran el capitán EP Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova. Las autoridades deberán determinar el grado de participación de cada uno.

Desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se indicó inicialmente que el operativo estuvo dirigido contra presuntos remanentes vinculados al narcotráfico. Sin embargo, los familiares de las personas fallecidas rechazaron esa versión.

Los deudos sostienen que las víctimas se dedicaban a actividades agrícolas. Además, afirmaron que se encontraban transitando por la zona luego de participar en una actividad recreativa.

Ministro de Defensa fue citado al Congreso

El caso también generó reacciones en el Congreso de la República del Perú, desde donde han exigido las explicaciones del caso. Algunos legisladores presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, para que detalle lo ocurrido.

Asimismo, el titular del sector deberá acudir este lunes 4 de mayo ante la Comisión de Defensa del Parlamento. En esa sesión responderá por las acciones ejecutadas durante la operación en Huancavelica.

Por otro lado, desde el Ejecutivo se pronunció el presidente José María Balcázar para expresar su solidaridad con los familiares de los deudos. El mandatario señaló que corresponde investigar los hechos para determinar que ocurrió.

El jefe de Estado también indicó que su gestión mantiene una postura de respeto a los derechos humanos. Además, expresó su sorpresa por la decisión fiscal que permitió la liberación de los involucrados luego de 48 horas.

El caso continúa generando atención a nivel nacional. Diversos sectores han solicitado que las investigaciones avancen con transparencia y que los hechos no queden impunes.