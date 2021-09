Productos vencidos y otros de cuestionable procedencia fueron hallados durante un operativo inopinado a tiendas comerciales y farmacias del distrito de Paucará.

Operativo inopinado en Paucará.

Las intervenciones fueron realizadas en coordinación entre los integrantes de la Policía Fiscal, especialistas del Programa de Inocuidad Alimentaria de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Huancavelica, y personal del Área de Comercialización y Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Paucará.

Los primeros resultados del operativo fue el 04 de setiembre del presente año, en dos establecimientos comerciales (boticas) que están por inmediaciones del jirón Zarumilla y la calle Lima, del distrito de Paucará.

Ambos establecimientos no contaban con la autorización sanitaria y sus licencias de funcionamiento, que fueron expedidos por la comuna local, no concordaban con las boletas de venta que eran de otro rubro de negocio como perfumería, artículos de tocador y regalos, y bazar librería, mercerías; por lo que, los dueños no lograron justificar la procedencia de los medicamentos de venta con receta médica. En el operativo incautaron 580 unidades de medicamentos.

Al siguiente día, intervinieron a locales comerciales donde hallaron productos naturales con fechas de vencimiento expirados como son: Tónico Super Cerebral Memorex, Susto Nervios, Super Tónico Calcio Cubano, Ginseng Alimento El Vigor Físico Mental, entre otros. Un total de 20 cajas.

También intervinieron 4 tiendas que tenían productos vencidos como son: gaseosas, bolsas de caramelos, bolsas de pionono, kekes, bolsas de sémola, yogures, galletas, vinagre y cigarrillos. Fueron 2 mil unidades de productos incautados.

Los casos fueron comunicados a la Fiscalía para las investigaciones.