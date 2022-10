Los productos tóxicos deben de ser evitados por los padres en esta época de Halloween, debido a que están llegando al mercado huancavelicano.

Es así que en un operativo conjunto, personal de la DIRESA Huancavelica incautó aproximadamente 100 artículos, entre máscaras, calabazas y antifaces, afirmó Mercedes Chacón García, funcionaria de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA).

Estos productos tóxicos pueden ocasionar daños a la salud como alergia a la piel, dolores de estómago, estreñimiento, favorecer la anemia, repercusiones en el desarrollo cerebral, daños hepáticos, trastornos en el comportamiento y aprendizaje, entre otros perjuicios.

“Los productos han sido decomisados, la mayoría, por no tener rotulado o etiquetado, no obstante, también había artículos con rotulado, pero su Autorización Sanitaria no figuraba en la página WEB de la DIGESA, es decir son de dudosa procedencia”, afirmó Chacón García

Los productos han quedado bajo custodia de la Fiscalía de Prevención del Delito y los propietarios tienen un plazo de 10 días hábiles a fin de subsanar las causales del decomiso como traer la documentación correspondiente, de no hacerlo se procede a la destrucción de los mismos.