Durante una conferencia de prensa realizada por varias instituciones en Huancavelica, les recordaron la Municipalidad Provincial de Huancavelica, que debe de cumplir con sus funciones de advertir la prevención y el cumplimiento de medidas biosanitarias contra el COVID-19.

La fiscal de prevención del delito, Giovanna Durand Blua, afirmó que es a la Municipalidad Provincial de Huancavelica a la entidad que le corresponde supervisar, vigilar y autorizar la realización de eventos masivos,

“Zapatero a sus zapatos, varias veces se ha pedido y yo he hecho la exhortación correspondiente ante el gerente de desarrollo económico, al alcalde, y al gerente municipal que den cumplimiento a su ley orgánica. No sé si es falta de voluntad, es falta de capacidad operativa, pero no lo hacen”, afirmó Durand Blua.

Acotó: “Los medios informan que hay fiesta por acá, fiesta por allá, que la Fiscalía y la Policía no cumplen con su labor, pero, yo me pregunto, ¿los ciudadanos qué?, ¿dónde está la conciencia de los ciudadanos frente a esta enfermedad?

Ante esta situación, solo estaba en la conferencia el gerente de transporte, quien solo atinó a decir que harán operativos y que no podrá responder por comercialización porque no es su competencia.

Ante ello, llamamos al gerente municipal, Alexander García Palma, quien afirmó que: “Es una responsabilidad compartida de todas las instituciones, principalmente del sector salud, vivimos una emergencia sanitaria y como gobierno local acatamos las normas del gobierno central”.

Acotó: “No comparto con las otras instituciones que solamente echen la culpa al gobierno municipal de que propiciemos estos casos. Hay actividades (fiestas y celebraciones) que nosotros no la autorizamos, pero se llevan a cabo, no actúan las otras instituciones como Policía, Ministerio Público pareciera que estamos apuñalándonos entre instituciones”.

Pero, reconoció que las funciones que les están encomendando no las cumplen a cabalidad, debido a los escasos recursos humanos que tienen, pero, que intentan hacerlo a la medida de sus posibilidades.

AUTORIDADES CUESTIONAN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIALES.

En otro pasaje de la conferencia, el Capitán PNP Rivera, manifestó que era contradictorio que algunos medios radiales difundan las fiestas y celebraciones que son caldo de cultivo para el COVID-19, y al día siguiente despotriquen que la autoridad no hace nada por impedir estas actividades.

“Hacemos un llamado responsable a que los medios radiales también realicen concientización para prevenir este mal”, afirmó el oficial policial.

Asimismo, dijo que muchas veces la euforia del momento hace durante sus intervenciones encuentren agresiones contra su personal y generen efectos de violencia.

La directora de circulación terrestre también distrajo la atención llamando la atención a los medios de comunicación por no realizar “concientización”, cuando tampoco pudo demostrar que su despacho tiene operativos concretos con resultados en cifras con intervenciones y sanciones a transportistas (piratas y formales) que incumplan las medidas de bioseguridad.

El periodista Luis Galván refirió que por experiencia propia vio faltas a dichas medidas durante viajes, sin embargo, nunca vimos un operativo al respecto.

A su turno, Marino Requena, gerente regional de desarrollo social del Gobierno Regional de Huancavelica, dijo que acatarán todas las disposiciones vigentes y que pondrán una carpa con pruebas moleculares para que los que quieran ingresar al GRH y no tengan sus vacunas completas, pasen una prueba molecular y descarten la posibilidad de contagio.