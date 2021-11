Un preocupante incremento de pacientes internados con síntomas o confirmados con COVID-19 se registra en los nosocomios de la región Huancavelica.

David Enriquez Cusi, director de epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica manifestó queactualmente hay mil 900 pacientes hospitalizados durante lo que va de la pandemia.

Asimismo, dijo que en la semana antepasada hubo once hospitalizados, mientras que en la semana pasada esta cifra subió a 16; lo que implica un aumento de 45 % de promedio de hospitalizados.

“De los hospitalizados hoy día, 14 tiene por lo menos una dosis y cinco no tienen vacuna alguna”, confirmó el funcionario.

Acotó: “El hecho de que tengas una sola dosis significa que no tienes una protección completa, ocurre que el sistema defensivo o las defensas no están adecuadamente preparadas, sin embargo, la cuestión que tenemos es que son once personas que ya tienen las dos dosis, y si vamos a la ocupación de camas hasta ayer (antes de ayer domingo), tenemos tres camas ocupadas en UCI del Hospital de Huancavelica”.

Al preguntarle si este aumento es preocupante, dijo que: “Definitivamente que sí, nosotros como epidemiología, coordinamos con la dirección para que se emita la documentación respectiva. Los responsables de epidemiología ya deben hacer una línea de tiempo y línea de contactos para hacer seguimiento de los pacientes hospitalizados”

Detalló que según el análisis que realiza, la vacuna sí está funcionando, ya que muchos no están llegan a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Al preguntarle el por qué hay 14 hospitalizados con vacuna y si esto no es una buena señal, afirmó que por el contrario sí es una buena señal, ya que esos 14 no llegaron a UCI, y solo tres sí.

“Casi el 80 % de los 14 pacientes hospitalizados tienen comorbilidad, se entiende que por esa razón podrían estar hospitalizados, pero no en UCI”, especificó.

De otro lado, los incrementos mayores de pacientes hospitalizados en toda la región se viven en el Hospital Zacarías Correa Valdivia y en Essalud,

Hasta ayer eran 19 pacientes hospitalizados en toda la región, de los cuales, ocho están en el HDH, ocho en Essalud, los otros cuatro en distintos hospitales de la región.

Estima que predomina la variante Delta en la región Huancavelica, lo que sospechan por las características clínicas que se tiene, pero, que no hay una documentación pertinente de parte del instituto Nacional de Salud (INS).

Esto se debe a que las personas ya no toman en cuenta las recomendaciones de bioseguridad.

“Debemos de continuar con las medidas de bioseguridad con lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto de mascarillas, sobre todo vacúnense, para evitar llegar a UCI”, manifestó el funcionario.