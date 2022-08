Tras volver de la ciudad de Arequipa, donde participó en la asamblea de gobernadores regionales, el vice gobernador Jaime Escobar García, afirmó que se debe pedir un entendimiento entre las autoridades nacionales para salir de la crisis política.

“Bajo acuerdo y por unanimidad, todos los gobernadores acertaron para que puedan pronunciarse hacia el Ejecutivo nacional y puedan mejorar este problema que tenemos entre el poder ejecutivo y poder legislativo y nosotros nos pronunciamos para que se pueda adelantar las elecciones y desistan ambas partes”, afirmó Escobar García.

Acotó: “Como autoridades, la posición fue la de pronunciarnos, creo que se llegó a una buena conclusión, donde todos por unanimidad nos pronunciamos por esta advertencia”.

Al preguntarle su posición sobre la actuación del Congreso, dijo que, al haber sido legislador, muchas veces se dedican a solo realizar críticas, pero, al asumir la parte ejecutiva, es diferente.

“Se ve de otro panorama, se ve de otra manera, a veces avanzamos, debemos buscar los responsables, por ejemplo, en el hospital de Castrovirreyna, no es culpa de Gobierno Regional, es la empresa que pide adicionales, queremos avanzar, el Consejo exige que se dé inicio y no se puede, hay pasos que cumplir”, afirmó el vicegobernador en funciones.

Asimismo, sobre el ejecutivo que preside Pedro Castillo opinó: “Como persona opino que hay cosas que se le está escapando (a Pedro Castillo), de las manos, considero que para todo es criterio y a mi opinión no se está asesorando bien”.

Opinó que tiene problemas con el legislativo que no le deja trabajar, también dijo que hay problemas que lo envuelven a él, como el caso de Yenifer Paredes, de sus ministros, del dinero encontrado en un baño de Palacio de Gobierno, entre otros.

“Huancavelica le respaldó en su mayoría y hasta ahora no ha traído absolutamente nada, excepto el Hospital de Castrovireyna (el cual está paralizado)... Para Huancavelica no hay nada concreto, por eso me pronuncié, lo hemos respaldado y hasta ahora no somos atendidos”, dijo Escobar García.