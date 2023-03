Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias afirmó que la región Huancavelica necesita comenzar a ser incluida en el desarrollo del Perú, para ello, debe de mejorar su capacidad competitiva.

¿Qué actividad tendrán en Huancavelica?

Será en el marco de “Perú, regiones al 2031″, es un programa que la SNI lanzó con un libro que tiene cuatro tomos y más de 500 propuestas para actividades productivas en las regiones, esto con la intención de cerrar las grandes brechas que existe entre Lima y las regiones económicas y sociales, lo que se resuelve con llevar inversiones productivas a las regiones y que potencien sus capacidades, las pongan en valor y se desarrolle la economía. Huancavelica es una región muy venida a menos en los ratios económicos y sociales, con este convenio queremos apoyarlos para que tengan un plan de desarrollo productivo en el que se busque inversionistas, para ello, deben de tener un buen portafolio.

El problema en Huancavelica es que no tenemos industria y ni siquiera un parque industrial

Quisiera manifestar que el gobernador tiene interés en este programa, él nos llamó para acelerar la firma de este convenio, Huancavelica no llega ni siquiera al 0.1 % de la industria manufacturera del país, no aparece, no existe y es la tercera región más pobre del país con 41.2 % de pobreza, ni qué decir de la informalidad que bordea el 95 %, es increíble. Estos números solo pueden revertirse con inversión privada.

¿Qué principales potenciales ve usted para sacar adelante esta situación?

Ese programa lo presentaremos el 28 de marzo, pero, tenemos identificados temas como acuicultura, pesca; la minería lamentablemente deja de ser un potencial, decrecen las inversiones; en Huancavelica pueden hacer grandes asociaciones con la región Ica, tienen el agua que ellos necesitan y pueden trabajar un convenio.

¿Qué hacer ante la falta de corredores económicos?

De eso se trata, buscar corredores económicos entre regiones y no mirarse a sí mismos, creo que ese es uno de los grandes problemas de la regionalización en el país; nunca se dio una desconcentración, siempre pensamos en función del límite territorial de un departamento, si no entendemos que las regiones deben conformar macro regiones, no solo en la función de la cercanía, si no del desarrollo económico.

Tenemos el caso del Tren Macho, en el que no quieren invertir, ¿cree que vendrá inversión?

Estoy convencido que Huancavelica tiene posibilidades de generar atracción y eso dependerá de sus propios ciudadanos, primero que demuestren que tienen una cultura de paz, y por lo tanto no hay incertidumbre de violencia que espanta las inversiones. Segundo, que tengan una gobernación, que me parece es con una visión de largo plazo, esto se arregla a largo plazo, con dos o tres periodos de gobernadores regionales. Creo que se debe buscar proyectos atractivos, no creo que el Tren Macho no sea atractivo, creo que no supo promocionarse bien, lo mismo para inversiones en acuicultura, no ha sabido venderse bien, el tema de la fibra de alpaca está relegado, no se le ha dado tecnología, no trabajan para saltar al paso de vender la fibra con un agregado; hay posibilidades, eso hay que plasmarlo en proyectos y en eso consta en el proyecto que se trabaja con el gobernador.

¿Cuán importante es para la inversión privada la cultura de paz?

Muchísimo, por más que me diga que es un negocio altamente rentable, pero, veo una ciudad convulsionada, ni un capitalista arriesgará sus capitales, lo primero que busca un inversionista es que haya un ambiente que asegure su inversión, se le de tranquilidad jurídica y social, ese es el mejor ambiente para las inversiones.

¿Tenemos las suficientes ventajas competitivas para impulsar estos proyectos?

Creo que sí, Huancavelica no tiene por qué ser una región relegada, podrá tener quizá menos potencialidades que otras, pero decir que no tiene ni una y estar relegada a ser las más pobres del país, no me parece, falta explotar, en el buen sentido de la palabra, las potencialidades que tiene Huancavelica.

¿Cree que el turismo puede ser una palanca de desarrollo para Huancavelica?

Huancavelica tiene para explotar turísticamente, no solo visual, también gastronómico, social, costumbrista, pero, se debe generar corredores económicos; una cosa está amarrada a otra, no se puede hablar de una inversión como si estuviese aislada; aquí se debe planificar y hacer un plan concadenado a todas estas acciones, de darse esa inversión productiva en Huancavelica se mueve todo, inclusive el turismo.