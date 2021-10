Tras una paciente labor de inteligencia, la policía intervino un local naturista donde un menor de edad ejercía la medicina ilegal, diagnosticaba y hasta recetaba a sus pacientes.

En rueda de prensa, el Comandante Julio Huillca, jefe de la DIVINCRI de Huancavelica, manifestó que intervinieron el “Centro Naturopático Natbiomayta”, ubicado en el jirón García de los Godos, a espaldas del Mercado de Abastos de Huancavelica, en donde encontraron a un joven varón de 17 años ejerciendo la medicina de manera ilegal a través de una máquina que detectaba, aparentemente, hasta 40 enfermedades.

La máquina tenía el nombre de “Quantum Analysis Therapy”, la cual, conectada a una lap top, aparentemente daba diagnósticos.

“Supuestamente es un analizador cuántico que detectaba más de 40 enfermedades y con el uso de este presunto sensor. Posteriormente eran recetados por el pseudo médico naturista que es menor de edad, y que supuestamente tiene una capacitación y recetaba y vendía los medicamentos naturales de dudosa procedencia”, detalló el oficial policial.

Acotó: “Es una máquina hecha para estafar, no tiene ni un sentido que diagnostique alguna enfermedad. Los pacientes venían, agarraban y sentían una vibración y ‘detectaban’ la enfermedad. La consulta era 20 soles y si comprabas medicina no te la cobraban”.

El menor de edad fue retenido por la Policía y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Familia.

sin receta. Los productos naturales que fueron intervenidos no tenían registro sanitario y en algunos casos, el registro impreso no correspondía al producto expendido, por lo que, tras ser analizados por las entidades competentes, no descartaron que estos sean destruidos.

Cada “medicamento natural” tiene el costo aproximado de 100 o 150 soles, estiman que todos los productos decomisados en el operativo estarían valuados en 15 mil soles.

Del operativo participaron representantes de la DIRESA y del Colegio Médico.