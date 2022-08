En entrevista exclusiva con Correo, el obispo de Huancavelica, Monseñor Carlos Alberto Salcedo Ojeda mostró su preocupación por el posible conflicto de Pukaqaqa y la presunta afectación al agua que se consume en la ciudad.

¿Qué le llevó a usted a adoptar la lucha contra esta minera?

Estamos a favor de la vida, defendemos la vida y el agua es importante para la vida, eso cualquiera lo haría y más como personas de iglesia, el Papa nos dice cuidar la casa común, cuidar el agua, cuidar el medio ambiente, yo me uno a este proceso de cuidar el agua. No estamos contra la minería, pero, sí estamos contra lo que amenaza la vida de la población, eso lo debemos tener claro, hay que defender la salud de nuestra gente.

¿Cómo evalúa usted que el Ministerio de Energía y Minas haya decidido por la continuidad de este proyecto minero?

Ellos otorgaron la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), a la minera y solo ellos tienen que ir al MINEM, pedir el permiso y ellos se lo alcanzarán, eso es lo que falta, hasta ahora no lo hacen, no lo piden, hubo una reacción de manera legal, sustentada de los peligros que hay.

¿Qué opinión le merece esta decisión de un gobierno que se supone socialista?

Este proyecto fue aprobado hace más de dos años, los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas nos dicen que solo tendrán que cumplir el reglamento, es parte del proceso y las leyes así lo indican, para decidir está la empresa y el Estado y en parte a la comunidad más cercana, pero, no nos preguntaron a nosotros, los más afectados, no están cumpliendo la aprobación social.

¿Qué hacer ante esta situación?

Seguir tomando conciencia, seguir apoyando al diálogo, informar a nuestra población para que sepa los riesgos, tenemos Cerro de Pasco, una zona donde no hay agua, no se puede vivir; este proyecto es a tajo abierto, ¿A dónde iríamos?, tendrían que hacer una nueva planta que valdría 250 millones de dólares, como manifestó alguna autoridad de Emapa, eso, ¿quién lo va a hacer?, no hay ni un indicio de que lo puedan hacer, la empresa no lo hará, ¿lo hará el Estado?