El Presidente Pedro Castillo decidió realizar el cambio del prefecto de Huancavelica y le dio la confianza al abogado y docente Zenón Castellanos De la Cruz, quien dijo que le pusieron trabas para su inscripción como militante de Perú Libre y luego lo trataron como un simple invitado

¿Ya esperaba la designación del presidente?

Ha sido una espera larga, parece que habían varias propuestas en Huancavelica, nuestro compatriota, el presidente Pedro Castillo decidió confiar en mi persona para la prefectura.

¿Cómo se vincula con Perú Libre?

Además, soy docente, tengo vinculación, la convocatoria que hace Pedro Castillo cuando se postula para la presidencia, mucho antes cuando él estuvo en los movimientos de reivindicación del magisterio nacional, he sido marchante y participé en jornadas de lucha.

¿Cuál es el principal trabajo que realizará como prefecto?

Es devolverle a Huancavelica algunos derechos, como el derecho a la paz, que es un derecho fundamental, no tenemos que generar violencia para que el Perú crezca en un proceso de desarrollo, rechazamos la violencia venga de donde venga.

¿Cuáles son las funciones del Prefecto Regional?

Las funciones son las de coordinar con todos los sectores, con los gobiernos locales, regionales, para que las políticas públicas lleguen con justicia social al pueblo. Articular los esfuerzos, también dirigir la prevención de los conflictos, anticiparlos y que las principales autoridades atiendan en sus sectores. A veces las autoridades generamos conflictos porque no atendemos a nuestra población, tendremos la información por las fuentes, por información del periodismo, de las personas o de terceros que acudan a nuestro despacho.

¿Qué recuerda de la marcha con PC?

Hemos asistido al lado de él, el magisterio estuvo marginado socialmente. En ese camino hemos sido convocados como maestros de base para hacer valer nuestros derechos.

¿Está afiliado al sindicato?

No, no tengo ni una afiliación, para afiliarse hay que firmar algún documento, no lo hemos hecho, dentro del magisterio hay una gran diversidad de orientaciones filosóficas, políticas, en esencia es una reivindicación de carácter laboral.

¿Pertenece a Perú Libre?

Yo no pertenezco al partido Perú Libre

¿Nunca se afilió?

He intentado afiliarme, pero, hemos sido convocados cuando PC asume la candidatura. Apoyamos antes de la primera vuelta y hemos sido convocados en el Comité Ejecutivo Regional del cual formamos parte. Cuando fuimos parte de Perú Libre, me dieron una secretaría para coordinar con Churcampa.

¿Es parte de Peruanos Como Tú (PCT), el partido de PC?

Sí, mira, cuando estuvimos en Perú Libre dejamos nuestra inscripción, pero después no nos han inscrito, nos han tratado como invitados, no somos afiliados, no somos simpatizantes, solo invitados, o sea, todo el pueblo ha sido invitado, entonces, aparecieron otras dirigencias, cambiaron el Comité Ejecutivo Regional, dirigido por el hermano Palomino, buscamos la unidad, pero no prosperó, los dueños del partido no nos han abierto las puertas.

¿Quiénes son los dueños del partido PL?

El congresista (Alfredo) Pariona y otros que exactamente no sé, un número reducido, ellos dicen que debe estar de acuerdo al estatuto, pero, yo consideraba que el 85 % del pueblo que apoyó a Pedro Castillo debería estar dentro, para que el pueblo esté respaldado, pero, a pesar de que dejamos nuestras fichas de inscripción, no fueron objeto de trámite, como invitados nos retiraron y desconocieron, eso pasó a nivel nacional. Yo planteé que el estatuto se adecúe al pueblo y no al revés. Comenzamos a recoger firmas como PCT. Más que a Perú Libre apoyamos a Castillo.