Una patrulla del Ejército del Perú realizó el sábado 25 de abril una intervención armada en el sector Puente Mellizos, en la región Huancavelica, durante un operativo de inteligencia enfocado en el control del tráfico ilícito de drogas. La acción se produjo cuando los efectivos dispararon contra una camioneta que no se detuvo pese a la orden de alto en un punto de control.

El hecho ocurrió en una zona cercana a la hidroeléctrica del Mantaro, considerada un punto de tránsito utilizado para el traslado de sustancias ilegales. Las acciones de control se habían intensificado en el área tras reportes sobre movimientos vinculados al transporte de cargamentos desde el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro hacia regiones del centro del país.

Ejército recibió alerta

Según un comunicado del Comando Especial VRAEM, las autoridades desplegaron el operativo tras recibir información de inteligencia sobre el uso de esta ruta para actividades relacionadas con el narcotráfico. Este corredor es señalado como una vía de conexión entre zonas de producción y áreas de distribución en regiones como Ayacucho, Huancavelica y Junín.

Durante la intervención se registró un enfrentamiento que dejó cinco personas fallecidas que se encontraban en el vehículo intervenido. Además, otras dos resultaron heridas y fueron atendidas tras el incidente.

Tras lo ocurrido, el personal militar y policial procedió a asegurar el área para facilitar el desarrollo de las diligencias correspondientes. No se reportaron bajas entre los agentes que participaron en la intervención.

El Ministerio Público inició las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el uso de la fuerza durante el operativo. También se busca establecer la identidad de las personas involucradas y su posible relación con actividades ilícitas.

Fiscalía investiga uso de la fuerza

Las autoridades fiscales analizan si se cumplieron los protocolos establecidos en este tipo de intervenciones. Este proceso incluye la revisión de las acciones realizadas durante la interceptación del vehículo.

Asimismo, el posible vínculo de los ocupantes con organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas continua en materia de investigación. Estas redes suelen operar en zonas de difícil acceso para movilizar cargamentos hacia distintos puntos del país.

Fuentes locales indican que el sector intervenido es utilizado de manera recurrente para estas actividades. Las condiciones geográficas facilitan el tránsito y dificultan el control permanente por parte de las autoridades.

La Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido durante el operativo en Puente Mellizos. Entre los aspectos a determinar se encuentra la participación de las personas fallecidas en redes delictivas.

Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona como parte de las acciones para enfrentar el tráfico ilícito de drogas. El resultado de las investigaciones permitirá establecer responsabilidades y evaluar las medidas aplicadas durante la intervención.