Inició en la gestión municipal de Pedro Palomino, y paso por los gobiernos locales de Leoncio Huayllani y Julio Chumbes. Ahora está como alcalde de Huancavelica, Rómulo Cayllahua, y la planta de tratamiento de residuos sólidos de Pampachacra sigue sin entrar en funcionamiento.

Gerente municipal de la provincia de Huancavelica, Alexander García.

Sobre esto, el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica (MPH), Alexander García, informó que la gestión actual a subsanado las observaciones que tenía la planta, pero que la obra necesita de inyección presupuestaria para un mantenimiento a fin de entrar en funcionamiento.

PLANTA DE PAMPACHACRA SIGUE SIN FUNCIONAR

Los problemas de la planta iniciaron con investigaciones de Fiscalía a la ejecución de la obra; luego, que la comuna no tenía el documento que acreditaba la donación del terreno; después, que la planta no contaba con una opinión técnica favorable de parte de la DIGESA; y, por último, que la planta no estaba registrada en SUNARP.

“La planta a recorrido un largo camino para poder subsanar las observaciones. La Planta ya se encuentra inscrita en registros públicos, pero debido a que pasaron los años, necesita de una inyección presupuestal para su mantenimiento”, informó el gerente.

Agregó: “Es así que para el mantenimiento de la planta se está elaborando un IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación marginal, Reposición y Rehabilitación). Mañana (hoy) la Gerencia de Gestión Ambiental irá a la planta a probar el estado de los motores, de la maquinaria”.

Afirmó que, desde el año en que se construyó la planta hasta la actualidad, pasaron más de ocho años y la cantidad de residuo sólidos aumento a 25 toneladas por día en Huancavelica, por lo que la capacidad de la planta deberá ser mejorada.

Expresó que, para el 451° aniversario de la Fundación Española de Huancavelica, la MPH logre poner en funcionamiento la obra.