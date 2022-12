Desconfianza, es lo que tanto la empresa china como el Gobierno Regional de Huancavelica vienen generando en la población de Yauli.

Así lo dio a conocer el vicepresidente del comité de lucha del distrito de Yauli Nahum De la Cruz Quispe, quien dijo que no hay confianza en ambos.

“La población no confía en nadie, ni en el Gobierno Regional (de Huancavelica) ni en la empresa china, al Gobierno Regional, prácticamente, teniendo la potestad de solucionar el problema, no le ha interesado, ellos comenzaron a minimizarnos, a la empresa China la hemos visto, se supone que no tenían equipo logístico, no sé cómo el Estado Peruano garantiza a esas empresas, que al parecer no tienen ni un sol en el bolsillo, fácil les dan adelanto de materiales, y con eso tranquilamente trabajan con el dinero del pueblo, la población no confía en ni uno”, afirmó.

Cabe detallar que la empresa se comprometió a traer las maquinarias en tres bloques, uno debería llegar el martes, otro el miercoles y uno final el jueves.

“Si no cumplen con eso, tenemos la decisión de rescindir el contrato”, dijo Nahum, ello, antes de la llegada de una parte de la maquinaria.

Sobre la posible falta de presupuesto, afirmó que sí se le dio 16 millones de soles a la empresa, y que para el próximo año estaría asegurado el presupuesto.

vigilia. En medios de redes sociales corrió la noticia de que habían secuestrado a dos trabajadores de la empresa china, lo que fue desmentido por el dirigente.

Al llegar a Yauli, sí vimos a un grupo de la población reunida en la plaza haciendo una vigilia, y a nadie retenido.

Nahum De la Cruz manifestó que efectivamente los dos trabajadores de la empresa sí pasaron la noche en la plaza con la población, sin embargo, reafirmó que fue por voluntad propia.