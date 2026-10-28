Un gesto de solidaridad protagonizado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió que una familia de escasos recursos económicos pudiera despedir dignamente a una adolescente de 15 años que falleció en la región Huancavelica.

Se trata de Nicol Briyit S. T., cuyos familiares atravesaban dificultades económicas y no contaban con el dinero necesario para adquirir un ataúd y realizar su sepelio.

Al conocer la situación, un grupo de policías de la Región Policial Huancavelica decidió organizar una colecta voluntaria entre sus integrantes para reunir los fondos necesarios y comprar el féretro.

La iniciativa permitió brindar apoyo inmediato a los familiares de la menor, quienes enfrentaban la pérdida de su ser querido sin disponer de los recursos suficientes para afrontar los gastos funerarios.

Policías acompañaron el último adiós

La colaboración de los agentes no se limitó a la entrega del ataúd. Los efectivos también apoyaron en el traslado del féretro y participaron en el cortejo fúnebre hasta el cementerio.

Durante el recorrido, una banda de músicos de la institución policial acompañó la despedida de la adolescente, como muestra de respeto y solidaridad con sus familiares.

El gesto fue reconocido por los docentes de la institución educativa Francisca Diez Canseco de Castilla, así como por los familiares y padrinos de la menor, quienes expresaron su agradecimiento por el respaldo recibido.

Asimismo, hicieron llegar su reconocimiento al general PNP Raúl Juscamayta Acosta, jefe de la Región Policial Huancavelica, por el apoyo brindado durante este difícil momento.

La iniciativa de los efectivos policiales permitió aliviar parte de la carga económica de la familia y acompañarla durante el sepelio de la adolescente.