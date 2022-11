Desde el próximo año el Colegio La Victoria de Ayacucho tendrá que ser considerado como una institución educativa intercultural bilingüe (EIB), sin embargo, los docentes y directivos cuestionan esta decisión por considerarla riesgosa.

En entrevista con Correo, el director del plantel, Angel Gaspar Cortéz, manifestó que este el primer problema que van a encontrar es que con esta nueva modalidad tendrán que sacar a diez profesores, a quienes no podrán ubicar en sus respectivas especialidades.

“Matemática, comunicación y CTA bajan de seis a cuatro horas, aumentando horas a tres horas el dictado de lengua materna y de inglés, por lo que calculamos que habrá un excedente de 10 docentes, lo que generará un ambiente de caos y conflicto en el colegio”, afirmó Gaspar Cortéz.

Acotó: “Le vamos a pedir al profesor Wilmer (especialista de EIB de la UGEL Huancavelica) que haga una distribución de horas en el colegio para que lo hagan según lo piden, ellos autoritariamente lo están pidiendo”.

Dijo que estiman que para el 2023 se retiren 250 alumnos, lo que significa que habría otros 10 docentes excedentes, lo que implica que para el 2024 bordearían la cantidad de estudiantes.

Detalló que para muchos padres no es atractivo que sus hijos estudien en el colegio quechua, debido a que no lo consideran útil para su preparación preuniversitaria, sin embargo, el principal problema es que no existen docentes capacitados para enseñar a hablar y escribir en quechua.

“Queremos proteger que el colegio no se desarticule, no desaparezca, como sucedió en otros colegios que tuvieron el JEC”, dijo el plantel.

También dijo que no se trata de que ellos rechazan la interculturalidad, si no que han visto el rechazo de parte de los estudiantes y padres de familia.

Cuestionan que les han ocultado datos en la re caracterización ante el MINEDU, pese a que él tiene documento que demuestra lo contrario.