Con arengas como “¡Por culpa de Maciste, los niños sin jardín!”, padres de familia de la Institución Educativa de Inicial N° 170, ubicada en la localidad de Pueblo Libre, llegaron a las puertas del Gobierno Regional de Huancavelica a fin de exigir que les entreguen su nueva infraestructura.

Soledad Quispe, madre de familia del salón de tres años, manifestó que están en esa situación desde hace tres años tienen a sus hijos estudiando en aulas totalmente inapropiadas para los menores de edad.

“Ya les entregamos en tal fecha, ya les entregamos en cual fecha, los niños están en lugares nada óptimos, no tienen los baños adecuados, los niños de tres años deben de tener muchos cuidados, están expuestos a la calle, no tienen patio, ni recreo, ni juegos”, afirmó Soledad Quispe.

Similar es el punto de vista de Ruth Pumacahua, profesora del aula de cinco años, quien indica que las aulas en las que vienen estudiando los pequeños son prestadas.

“Las aulas son totalmente inadecuadas, estamos usando aulas de colegios, inadecuadas para niños de cuatro y cinco años, aparte de eso, estamos propensos a sufrir accidentes porque los peldaños y baños son muy altos para los niños, tratamos de estar detrás de ellos. Hacemos un llamado a las autoridades para que nos entreguen las aulas”, afirmó la docente.

Dijo que las instalaciones educativas construidas por el Gobierno Regional de Huancavelica ya están concluidas y qué no saben por qué no se les hace la entrega a tiempo.

“Nos están paseando con la entrega de la infraestructura, esto viene del 2018 - 2019, son prácticamente cuatro años los que esperamos. El año pasado vino el gerente regional para que nos entreguen las aulas”, dijo la docente.

Asimismo, detalló que para que concluyan con la ejecución del proyecto es necesario que realicen la adquisición del mobiliario y equipamiento del jardín, el cual, según les vienen diciendo desde el Gobierno Regional de Huancavelica, tienen problemas porque la plata “ya no les alcanza”.

“El local está culminado, solo falta la implementación como el mobiliario, y falta ese 5 % para hacer la entrega total, hicimos un acta para que se comprometan a entregar, llegó diciembre y no lo hicieron, ahora van a hacer un nuevo cronograma.

Acotó: “Aducen ellos que ha subido, que han hecho el contrato con otras entidades, que subió el material, que no hay presupuesto, que no alcanza, el residente renunció, dice que ya se cansó, que no le pagan, que el presupuesto que tenían no está dado”.

En total son 50 niños los que estudian en la referida institución educativa de Pueblo Libre, en Huancavelica.