Paulino Alfonso Ramos, productor de camélidos sudamericanos de la comunidad Totoral Chico, manifestó su pedido e incomodidad por la falta de apoyo a la agricultura de Huancavelica.

“Es sacrificado, a veces no hay pasto, nosotros cuidamos día y noche, a veces no hay pasto, por ejemplo, el año pasado no hubo pasto, mucha sequía, los animales sufren, nosotros hacemos todo lo posible para que puedan consumir agua y pastos”, afirmó el productor.

Acotó: “Nosotros necesitamos que el gobierno nos apoye, por ejemplo, ahorita, el verano ya empezó con fuerza y el agua se va a secar, necesitamos ayuda”.

Ante esta afirmación, le preguntamos si a él o a su comunidad le llegó la ayuda destinada a apoyar en la sequía, la misma que destinaron sedes gubernamentales, su respuesta fue contundente.

“Nada, nada nos ha llegado, Totoral Chico está a 15 kilómetros de Huancavelica y porque está cerca a veces piensan que no sufrimos nada, lamentablemente no nos llega la ayuda. Nosotros enfrentamos solos la sequía, a veces haciendo pocitos, puquialcitos, documentos a las instituciones, pero, no nos ha llegado apoyo”, detalló.

Otro problema que también afrontan son las enfermedades de los animales, lo que afrontan solos, sin apoyo.