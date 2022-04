Representantes de varias organizaciones agrarias beneficiarias de Procompite del 2019 realizaron un plantón en la puerta del Gobierno Regional de Huancavelica, exigiendo que el Gobierno Regional cumpla con firmar el contrato al que se comprometieron hace más de dos años.

Edmundo Pérez Huamán, presidente de la Asociación Llapan de Coras llegó desde Acobamba para exigir que el GRH cumpla con sus compromisos.

“Todo está terminado, todo está finiquitado, solo queremos que el Gobierno Regional de Huancavelica cumpla con firmar hoy el contrato para la compra de 38 tractores; estamos esperando dos años y medio, ya es mucho tiempo, la gente no nos entiende, estamos cansados”, afirmó Pérez Huamán.

Acotó que son 38 asociaciones, de las cuales esperan una explicación técnica del porqué hasta la fecha no firman el contrato, retraso que los perjudica ya que están cerca de comenzar la campaña 2023 de quinua orgánica, pero, no tienen la maquinaria para arar y surcar la tierra.

Elmer Ccanto Mallqui, de la comunidad San Juan de Villarrica – Ccarabamba de Acobamba, dijo que como asociación de productores presentaron un pan de negocio para el Procompite 2019, el cual con mucho esfuerzo lograron ganar.

“Todos los agricultores han invertido su platita para pagar a un profesional, que prepare el expediente, muchos vendieron sus carneros, vendieron sus habitas, para lograr pagar el expediente, así presentamos el proyecto al GRH, salimos seleccionados y hasta el momento no nos implementan, nuestro contrato ya vence en dos meses”, dijo Ccanto Mallqui.

Acotó: “Queremos que implementen con las maquinarias, los agricultores han hecho planes de negocios con sus propios recursos para vender más papa nativa, quinua, maíz, alverja”.

Finalmente, afirmaron que si no les hacen caso, no solo vendrán los representantes de cada asociación, si no lo harán con todos los asociados.