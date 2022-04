Uno de los congresistas por Huancavelica que hasta ahora más apoyó al presidente Pedro Castillo es Wilson Soto Palacios (Acción Popular), mostró su desilusión con el mandatario y su poco actuar a favor de Huancavelica.

PC observó la ley para impulsar el turismo en Huancavelica, ¿bajo qué argumento?

Dice que implicaba gasto, ese era el argumento, yo no entendí por qué el presidente observó, Huancavelica apoyó su gobierno, era un gesto que él promulgara la norma, pero no sucedió.

¿Considera que el presidente trabaja por Huancavelica?

Estuve en la tercera sesión descentralizada de la PCM en Acobamba, soy objetivo y les dije a todos los ministros que no han trabajado nada por Huancavelica y no hay una agenda para Huancavelica y la población que creyó en su gobierno, pero, no hay hechos concretos, el premier vino y solo habló mal del congreso por 20 minutos, eso no es trabajo. No hay un hecho real de este gobierno para Huancavelica.

Pero, usted votó siempre a favor de Pedro Castillo

Yo soy oposición responsable, es cierto que apoyé con mi voto de confianza al gabinete de Bellido, de Mirtha Vásquez, y a Aníbal Torres, yo ya perdí la esperanza en este gobierno, prometen discursos, papelitos y nada. Voy a pensarlo mil veces si en esa oportunidad vamos a apoyar.

También debemos de contar su apoyo absteniendo el voto en las vacancias

Eso tiene una razón, en principio los votantes de Huancavelica me decían que apoye a este gobierno, hay gente que confió en mí, estábamos por el tema de la democracia, gobernabilidad, este gobierno tiene muchos problemas y no es por culpa del Congreso, el mismo gobierno se dispara solito a los pies.

¿Hay un pedido de renuncia del presidente, ¿Usted lo apoyará?

Esa será una buena salida, lejos de estar pensando en una vacancia, mi líder de Acción Popular (Fernando Belaúnde) no apoyaba vacancias, siempre trabajaba por el Perú, no podemos estar todo el tiempo pensando en vacancia, el principal problema del Perú son otros, a la gente de la calle no le interesa las vacancias,