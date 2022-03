Sector de Acción Popular se colude con Pedro Castillo

El frustrado proceso de censura contra Juan Silva como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) -el último lunes- dejó más luces sobre la existencia de un sector de la bancada de Acción Popular (AP) vinculada al Gobierno.

Tras el señalamiento respecto a la presencia del grupo “Los niños”, hecho por Karelim López tras acogerse a la colaboración eficaz, en la última sesión plenaria se evidenció un intento de AP por blindar a Silva. El accionar ha sido blanco de duras críticas por colegas parlamentarios de oposición.

De acuerdo a Karelim López, el citado grupo lo conforman 5 legisladores de la lampa que se ciñen a las órdenes del mandatario para beneficiarse de los contratos de obras en el MTC

PASO A PASO. En la sesión del lunes, cerca de las 8 de la noche, minutos después de iniciado el debate de la censura contra Silva, el vocero de la bancada de AP, Elvis Vergara, adelantó que su grupo parlamentario votaría en abstención. También anunció -sin mayor detalle- la presentación de una moción para interpelar a Silva por las acusaciones sobre una mafia en el sector y las sospechas de una red con miembros acciopopulistas.

“Nos han calificado, han calificado a algunos miembros de la bancada, algo tan absurdo. Nosotros hemos presentado una moción de interpelación al ministro Juan Silva, que ingresó el día de hoy, para que venga el señor (Silva) acá y haga su descargo. Necesitamos como bancada un desagravio y el señor tiene que venir a hacer su descargo”, expresó.

Vergara dijo además estar “totalmente convencidos de la inocencia de mis colegas”, marcando distancia de lo referido por López ante la Fiscalía.

Poco antes de que culmine su intervención, el portavoz de la bancada dejó entrever que una moción de censura debía guardar relación con los hechos abordados en la interpelación previa.

Esto en referencia a que en el debate se hacían menciones adicionales sobre el testimonio de López y la mafia que existiría en el MTC.

Acoger la propuesta acciopopulista de interpelar a Silva por esta nueva información hubiera significado prolongar la estancia en el cargo al ministro hasta que se establezca -de ser el caso- que acuda a nueva citación en el hemiciclo.

Poco después, alrededor de las 8:27 de la noche, durante su alocución, Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre (PL), pidió al pleno una cuestión de orden para que la Comisión de Constitución se pronuncie sobre la procedencia de la moción de censura y si esta tenía relación con lo contemplado en la moción de interpelación del año pasado.

Si bien el debate continuó todavía, en paralelo ingresaba a Mesa de Partes la referida moción de interpelación suscrita por AP, Perú Libre y Podemos Perú.

Llegado el momento de someter a votación la cuestión previa de Waldemar Cerrón, esta fue rechazada por el pleno con 34 votos a favor, 69 en contra y 11 abstenciones. De ese último grupo de 11, fueron al menos 10 acciopopulistas quienes marcaron en amarillo. Fue el caso de José Arriola, Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Ilich López, José Arriola, María Monteza, Juan Mori, Hilda Portero, Elvis Vergara y Wilson Soto.

Cabe señalar que entre los que respaldaron la moción de interpelación anunciada por Vergara ante el pleno se encuentran también -de nuevo- Doroteo, Flores, Monteza, Mori y Portero, además de los legisladores de Perú Libre, Podemos Perú; y uno de Juntos por el Perú, el también ministro Roberto Sánchez.

En su declaración, respecto a quienes integrarían el grupo de ‘Los niños’, Karelim López señaló a Raúl Doroteo y Juan Mori como dos de los miembros. Ambos legisladores han negado cualquier vínculo con la lobista. Mori, incluso, solicitó ayer licencia partidaria hasta que culminen las investigaciones.

Asimismo, según Epicentro TV, los otros legisladores serían Ilich López, de Junín; Darwin Espinoza, de Áncash; y Jorge Flores, de Puno.

Flores faltó a la sesión del 25 de febrero de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en que se debía definir la admisibilidad o no de la denuncia constitucional contra el presidente. Tres días después, votó en contra del informe que declaraba procedente la denuncia.

LECTURA. Para el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, el presidente Pedro Castillo habría intentado ocultar los votos de los congresistas que han sido de señalados por la empresaria Karelim López al aceptar la renuncia de Silva mientras que en el Congreso se discutía su censura.

“Se veía ya una intención (de algunos congresistas) de abstenerse en esta votación (de censura). Curiosamente, (las abstenciones) coinciden con señalamientos a algunos congresistas de otras bancadas”, dijo a RPP.

compra de votos. Para el exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde, el presidente de AP, Mesías Guevara, y el excandidato presidencial Yonhy Lescano, es probable que el Gobierno haya salido a comprar votos parlamentarios para afrontar la crisis que atraviesa.

“Yo creo que el Gobierno lo ha estado buscando (votos de congresistas). Si los encontró o no, no lo sé. Un gobierno tramposo debe haber estado buscando caminos para la compra de votos. No me cabe la menor duda. El asunto es conocer si estos señores (congresistas) se han prestado o no a estas prebendas. No me cabe duda que este gobierno ha salido a comprar votos”, confió “Vitocho” a este diario.

En opinión de Mesías Guevara, no sería raro que el Gobierno esté ofreciendo obras a cambio de votos.

“Hay muchos que, por su inexperiencia, están confundiendo su labor: no tienen la facultad de gestionar obras y son llevados a cometer este tipo de hechos (de corrupción). Inexperiencia digo, pero pueden haber otros hechos subalternos. Espero la investigación”, dijo Guevara.

Lescano no descarta que correligionarios de la bancada “hayan incurrido en esa situación (votos por prebendas). Se tiene que investigar. Nosotros no podemos negar esa posiblidad”, añadió.