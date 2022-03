El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, admitió que Fermín Silva Cayatopa, chotano de nacimiento y dueño de la clínica La Luz, lo entrevistó previamente y que luego fue el nexo que lo llevó a presentarse ante el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

En diálogo con WillaxTV, Chávez Arévalo detalló que fue convocado por una persona a la que denominó “huaracino”, a quien no identificó, para tener una entrevista previa como candidato para asumir el manejo de Petroperú.

“Me convoca un huaracino, que me dice que estaban entrevistando a una persona que conozca el sector. Entonces sí llego a la Clínica Luz, no quiero mentir”, mencionó.

“Me hace preguntas: ¿Por qué el crudo no se compra en los países árabes y siempre en Ecuador? ¿Por qué en la refinaría Talara se habla de que tiene sobreprecio? y la tercera es ¿queremos saber cómo bajar el precio de gas envasado? Rápidamente me di cuenta que era una persona entendida”, detalló el actual gerente de Petroperú.

Según indicó Hugo Chávez, la entrevista se realizó “los primeros días de setiembre” en el “cuarto o sexto” piso de la clínica La Luz, local al que acudió en diferentes ocasiones Pedro Castillo desde que fue candidato a la Presidencia.

Más adelante, Chávez relató que “huaracino” le llamó para anunciarle que el jefe de Estado lo esperaba en Palacio de Gobierno para una reunión. Cita a la que también acudió Fermín Silva, añadió.

“Un día me llama como a las 6 de la tarde. Me llama el amigo huaracino, no puedo decir su nombre. Me llama y me dice: ‘Tienes una cita a las 11:00 p.m. en Palacio’. Me sorprendo. Me dice: ‘Le hemos hecho llegar tu power point al presidente y está interesado, quiere conocerte’”, contó.

Durante el encuentro con Castillo Terrones, el gerente general señaló que le expuso los temas que fueron abordaron en la clínica La Luz con Fermín Silva y es ahí donde le propone ser gerente general de Petroperú.

“Me dice: ‘Han venido muchos economistas a verme y me ha impresionado su exposición [que le entregó a Fermín Silva]. Me gustaría que me lo explique, muy despacio, lento. Explíqueme esos 3 puntos que puso en su exposición’”, dijo Chávez.

Como se recuerda, Hugo Chávez está envuelto en el caso Petroperú. Las autoridades investigan presuntas irregularidades en la licitación para la compra de biodiésel entre esta entidad del Estado y la empresa Heaven Petroleum Operators.

Según la tesis fiscal, el 18 de octubre de 2021 Karelim López, Samir Abudayeh y funcionarios de Petroperú se reunieron para que la compañía de Abudayeh sea ganadora del proceso de licitación del combustible diésel.

