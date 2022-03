El congresista de Acción Popular Wilson Soto Palacios mostró su indignación por que durante los ocho meses del gobierno de Pedro Castillo no hay nada concreto a favor de la región Huancavelica.

“Hay una lluvia de compromisos, pero, espero que el gobierno cumpla, porque hasta la fecha, han pasado ocho meses y no han hecho absolutamente nada para Huancavelica”, afirmó Soto Palacios.

Acotó: “Más que promesas, como congresista de oposición responsable, yo le diría al gobierno que cumpla y no defraude a Huancavelica, en la segunda vuelta los huancavelicanos lo apoyaron contundentemente con 88 %, pero, hasta la fecha yo como parlamentario no he visto una obra emblemática, no hay algún hecho concreto para Huancavelica”.

Asimismo, dijo que él también pidió por el, tan mentado desde hace varias gestiones, el aeropuerto para Huancavelica, y que el presidente Castillo le pidió al ministro de transportes que avance con el expediente.

AÚN NO DECIDEN SI VOTARÁ O NO POR LA VACANCIA

En estos días se verá en el Congreso la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, y el parlamentario por Huancavelica, de Acción Popular, dijo que aún no tiene definido si votará a favor o en contra.

“Primero hay que escuchar los descargos del señor presidente, antes en la bancada nos reuniremos y analizaremos, no me podría adelantar porque nosotros siempre votamos en bloque en Acción Popular”, afirmó el parlamentario desde Acobamba.

Al recordarle que él siempre votó a favor de Pedro Castillo, tanto en la anterior vacancia como en la aprobación de sus tres gabinetes.

“El ejecutivo viene confrontando con el Congreso de la República, pero, yo como parlamentario de Huancavelica he dado mi voto de confianza a tres gabinetes; nunca he sido un congresista obstruccionista, siempre aposté por la gobernabilidad”, afirmó.

Acotó: “Así como he dado mi voto de confianza, también debo de exigir al gobierno de turno para que cumpla sus promesas que entabló en Huancavelica y no están dando una atención a la región”.

El problema de la falta de funcionamiento del Tren Macho sigue siendo un problema para el turismo de la región, afirmó Soto Palacios.