El congresista Alfredo Pariona, durante su semana de representación en Huancavelica, solo vio el reflejo de lo que se viven en 188 instituciones educativas que se encuentran en mal estado en la región de Huancavelica; ello, tras visitar tres instituciones educativas (I.E.) que están en la provincia de la capital de la Tierra del Mercurio.

Iniciando sus actividades de la semana de representación, el parlamentario visitó las instituciones educativas N° 36344 “Valentín López Molina” de Chuñuranra, N° 36368 de Callqui Grande y N° 36011 “Artemio Rey Sánchez Jara” del barrio San Cristóbal.

“El objetivo de estas visitas fue recoger las demandas de padres de familia, profesores y estudiantes. Además, verificamos el inicio de las clases presenciales de los niños y jóvenes huancavelicanos”, manifestó Pariona.

Falta de docentes, precaria infraestructura y poca logística fueron algunos de los problemas evidenciados por el congresista, siendo así que, en la primera institución educativa, los padres y estudiantes solicitaron una nueva infraestructura e internet.





“Aquí tienen muchas necesidades, he encontrado aulas precarias, no tienen internet ni espacios de esparcimiento adecuados. Solicité al director la documentación de sus gestiones, para hacerle el seguimiento e interceder a fin de agilizar los trámites”, dijo Pariona.

En la escuela de Callqui Grande, del distrito de Ascensión, la población estudiantil solicitó mayor cantidad de docentes y mejorar la infraestructura educativa. “En esta escuela solo cuentan con dos docentes, un director y no tienen personal administrativo ni de limpieza”, explicó el congresista.

Y en la última institución educativa, los niños pidieron donativo de nuevo equipo de cómputo, y mejorar la infraestructura educativa.

“De igual manera he solicitado al director me alcance los documentos que hayan avanzado para hacerle el seguimiento e interceder. Desde hoy me sumo a los equipos de gestión de las tres escuelas para juntos lograr el objetivo”, expresó el parlamentario.

Cabe señalar que, en las tres escuelas, el parlamentario se comprometió con apoyar en las gestiones e interceder en las instancias correspondientes, ya sea, en el ámbito nacional o local, mientras tanto, la población estudiantil espera que las promesas se cumplan con acciones.

Tras las visitas, Pariona sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la UGEL Huancavelica y solicitó información sobre la racionalización de docentes.