El Ministerio de la Producción (Produce) ha designado hasta a 4 funcionarios que serían cercanos a los congresistas de Acción Popular (AP) denominados como “Los Niños”, afines al Gobierno de Pedro Castillo.

Se trata de Javier Pérez Reyes, Jorge Palomino Cordero, Ericson Chacón Gómez e Isay Soto Enciso, según revelaciones del programa dominical Punto Final.

Pérez Reyes es abogado ancashino con especialidades en derecho tributario y derecho pesquero. El 20 de diciembre 2021 fue designado como director general de la Dirección General de Pesca para consumo humano directo e indirecto.

Su hermano Rafael Yuri Pérez Reyes es el asesor principal del congresista de Acción Popular por Áncash, Darwin Espinoza. Además, hace unos años tuvo una relación sentimental con Ingrid Espinoza, hermana del parlamentario.

Espinoza afirma conocer a Javier Pérez; sin embargo este último asegura lo contrario. El congresista también fue asistente de la unidad de auditoría interna de la Empresa Almacenera del Perú S.A. entre el 2012 y 2015. Hasta octubre de 2014 coincidió en esa compañía con el actual titular de Produce, Jorge Luis Prado, quien desde el 2009 hasta esa fecha fue el gerente de la unidad de auditoría interna.

“Yo he sido gerente corporativo de auditoría interna del Grupo Romero y Darwin, por lo que he tenido que averiguar, era un asistente de auditoría. Comprenderá que mis relaciones con él fueron muy pocas, yo más he estado abocado a todas las empresas del Grupo Romero que son más o menos 40 empresas y yo no tenía tiempo de relacionarme con él”, declaró Prado a Punto Final.

En relación a Palomino, el 5 de enero de 2022 fue designado como director general de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho viceministerial de Mype e Industria. Ha hecho su vida en Puno y registra visitas entre setiembre y octubre de 2021 al despacho del acciopopulista por esa región, Jorge Flores Ancachi.

Chacón Gómez, designado como director general de la Oficina de Recursos Humanos el 17 de enero de 2022, en su currículo menciona entre sus referencias al congresista de AP por Cusco Luis Aragón Carreño, con quien coincidió en la municipalidad cusqueña de Huaychac y en la Beneficiencia Pública del Cusco.

En cuanto a Soto Enciso, quien es director de la Oficina de la Programación Multianual de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Secretaría general de Produce, en las elecciones regionales y municipales de 2018 postuló sin éxito por Acción Popular a la alcaldía distrital de Paucará, en Huancavelica. Entre septiembre y noviembre de 2021 registra 8 visitas al despacho de esa región, Wilson Soto Palacios.

“Los Niños”, según la empresaria Karelim López, se trataría de un grupo de parlamentarios que apoya al Gobierno de Castillo. En 2 oportunidades han votado contra la interpelación del ex ministro Juan Silva y se opusieron abiertamente a la vacancia del jefe de Estado.

