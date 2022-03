Las visitas de Karelim López, la aspirante a colaboradora eficaz que denunció la existencia de una presunta red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a Palacio de Gobierno quedaron registradas por las cámaras de seguridad, imágenes que evidencian privilegios y presuntos hechos irregulares.

En el informe de Panorama se señala que Karelim López llegó en seis oportunidades a Palacio de Gobierno, de las cuales cuatro fueron registradas a nombre de Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho Presidencial, y en dos oportunidades sus visitas fueron al mandatario Pedro Castillo.

No obstante, lo que llama la atención es que su ingreso lo hacía por el estacionamiento privado de Palacio de Gobierno, acceso que está reservado solo para altos funcionarios, incluso era acompañada a su llegada y salida por un agente de la Dirección de Seguridad del Estado.

Otra cosa que causa asombro es que en algunas oportunidades las pertenencias de Karelim López no eran pasadas por el escáner de seguridad. En una ocasión, ella llegó con unas loncheras y su cartera, pero no fueron revisadas. Horas después, a su salida, se le ve solo con su cartera y no con las loncheras.

Panorama señaló que las visitas de Karelim López se realizaron entre agosto y noviembre del 2021. Incluso, el 9 de noviembre ella permaneció más de 11 horas reunida en Palacio de Gobierno.

