En redes sociales denunciaron que aguas servidas ingresaban a las tumbas del cementerio antiguo, dando un mal aspecto a pocos días de conmemorar Día de Todos los Santos.

Al respecto, buscamos la versión de la entidad rectora del Cementerio General de Huancavelica, por lo que Carlos Mendizabal Sandoval, gerente encargado afirmó que no era responsabilidad de la SBH este hecho.

“El ingreso de agua a la parte del cementerio antiguo no es por responsabilidad nuestra o que no nos hayamos preocupado, ocurre porque en el jirón Gina Apumayta hay riachuelos que vienen de la naturaleza y deben de ser tratados por el gobierno local, lamentablemente, nuestra autoridad no se preocupa en eso”, afirmó Mendizabal.

Acotó que contrataron personal que están haciendo la limpieza del canal que se encuentra en la parte posterior del muro del cementerio, a fin de que vuelva a correr al canal antiguo.

De otro lado, el gerente de dicha institución también afirmó que durante la pandemia se encontraron con un problema serio, no encuentran a nadie quien realice la labor del repintado de las tumbas.

“No encontramos personas que, por ejemplo, puedan realizar el trabajo de repintado de las tumbas antiguas, que siempre lo hemos hecho, este año, el señor que realizaba este trabajo, al parecer no está en Huancavelica, esos trabajos lo hacen personas que conocen el tratamiento especial de este tipo de tumbas”, afirmó el funcionario.