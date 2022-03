Tal y como lo informáramos en Correo Huancavelica, para la ceremonia protocolar regional del inicio del año escolar 2022 llegó a Huancavelica la ministra de la mujer Diana Miloslavich Túpac.

“Estamos con la campaña todos vuelven a nivel nacional, será progresivo, hay regiones que inician hoy, en otras regiones volverán el próximo lunes”, afirmó la ministra en su primer contacto con los medios regionales.

Al ser preguntada por los problemas de falta de infraestructura y mala conectividad, el mismo que continúa en la región y es uno de los que más claman en dicho sector, dijo que se debe de mirar a otro lado.

“Hay que enfocarlo de diferentes aristas el retorno a clases, no es solo un problema de infraestructura, también es salud, de medir cuánto nos falta por revertir los dos años de educación no presencial”, dijo Miloslavich, sobre la falta de conectividad, no respondió y su seguridad se la llevó.

TRES ALUMNAS REQUIEREN ATENCIÓN MÉDICA DURANTE DISCURSO DE GOBERNADOR

Durante la ceremonia del “Buen inicio de año escolar 2022″ realizada en la Institución Educativa Micaela Bastidas Puyucahua, el gobernador regional Maciste Díaz Abad, dio un extenso discurso que sobrepasó los 20 minutos.

Ello, pese a que el programa y la sugerencia del MINEDU era que toda la ceremonia dure como máximo media hora, la misma que se extendió con las palabras de otras autoridades, entre ellas, la ministra de la mujer, directores y otros.

Es así, que solo mientras hablaba Díaz Abad sobre región exportadora, grandes inversiones y otros temas políticos, el personal docente tuvo que llevar hasta a tres niñas a que puedan recibir atención médica.