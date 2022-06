Hoy es el Día del Campesino, por lo que entrevistamos al ingeniero Timoteo Trucios, quien afirmó que es necesario impulsar la agricultura de los campesinos más pobres y cuestionó la falta de una buena política alimentaria que nos hace depender del trigo importado.

Se avecina una crisis, ¿Qué alternativas se puede proponer?

¿Acaso solo el alimento es el trigo transformado en galleta pan o fideo?, ¿acaso solo es alimento el arroz?, ¿por qué dejamos nuestros alimentos milenarios como la papa, oca, olluco, poroto, frijol, pallar, chocho, camote, yuca, calabaza y otros de nuestra agrobiodiversidad peruana?

¿Podrán todos estos alimentos abastecer el mercado nacional?

Estoy en el campo y hay personas que no pueden traer sus cultivos y cosecha de oca, un kilo de oca en Huayanay está a 80 céntimos, aquí lo venden a 1 sol 50, gana más el transportista, cuando traen cantidad, no existe el hábito alimenticio. Todos estos cultivos sí pueden abastecer, lo que pasa es que la población cambió de hábitos alimenticios, no hay demanda y no sembraron nuestros cultivos milenarios. No ha habido una política alimentaria en el Perú y nos hacen depender solo del trigo importado.

¿Qué se necesita para cambiar esta situación?

Se necesita asistencia técnica, yo conozco cuánto maíz se pierde y no se logra un buen rendimiento para controlar las plagas.

¿Cuánto maíz se pierde?

Se pierde, por lo menos entre 15 a 60 %, se baja rendimiento, los problemas son el cogollero, el mazorquero, el gorgojo en almacén, hay otras plagas como la roya, el puka puncho. Hemos bajado el hábito del consumo del maíz amiláceo, ¿cuánta diversidad se puede consumir con maíz como el tostado, humita, maicena, mondongo, saralagua, mazamorra?, hay una gran diversidad. Hemos perdido el hábito de consumir lo nuestro, nuestra alimentación nos hace “extranjeros”.

¿Qué hacer para cambiar esta realidad?

En vez de que Pedro Castillo diga que “se morirán de hambre los ociosos”, debe haber dicho “se morirán de hambre cuando no coman nuestra biodiversidad”, hay una emergencia alimentaria y debe haber una decisión política para revalorar lo nuestro, así apoyamos al agricultor nacional, si consumimos más trigo ese dinero se va al agricultor del Perú, hay que promover nuestra soberanía agraria.