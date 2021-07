Un corte del servicio de telefonía celular y de internet de Movistar afectó a miles de usuarios en la ciudad de Huancavelica. Christian Rebatta Veliz, jefe de la oficina del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), afirmó que este corte se debió a inconvenientes con la estación base de Telefónica en Ascensión.

Detalló que los primeros problemas de falta de comunicación se registraron el lunes en la tarde, sin embargo, el problema se agudizó el martes desde las 7:44, hasta aproximadamente las 13:00 horas, cuando nadie podía ver el WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter, YouTube, ni página web alguna.

Las llamadas telefónicas tampoco podían concretarse, muchos estudiantes no pudieron conectarse a clases virtuales, ni a los servicios de llamadas de emergencia, la falta de servicio perjudicó durante varias horas a los usuarios de esta empresa en la ciudad de Huancavelica y alrededores.

Al cierre de edición se encontraban realizando una evaluación para determinar las causas del corte y problema.

¿CÓMO ACCEDER AL DESCUENTO POR EL CORTE DE ENERGÍA?

Rebatta Veliz afirmó que es un derecho del usuario presentar una queja que debería significar una reducción del pago en los recibos del mes.

“Si un usuario no tuvo el servicio contratado durante tres horas al día puede presentar un reclamo. No es necesario que no haya tenido servicio el día completo basta las tres horas al día para reclamar por el día completo. Si el lunes y el martes no tuvo el servicio por tres horas (cada día), puede reclamar y le deben de descontar por un prorrateo de dos días”, afirmó el funcionario de OSIPTEL.

Puede presentar el reclamo comunicándose al 104 (línea de la empresa Movistar), comunicarse a través de la página web, de manera presencial (en la oficina de la empresa) o en el aplicativo de cada empresa operadora.

