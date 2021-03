El presidente del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, Waldo Gonzales Apaza, confirmó que la postulación de candidatos al congreso de otras regiones se ajusta a la norma.

”Los requisitos para candidaturas congresales son mínimos, lo que no sucede para candidaturas a gobiernos regionales y municipalidades. La norma no exige que estén dentro de la provincia o que hayan trabajado en la provincia; pero, para municipios y gobiernos regionales exigen mínimo dos años de residencia dentro de la jurisdicción”, afirmó Waldo Gonzales.

Por ello, es improbable que los “candidatos golondrinos” de cuatro agrupaciones políticas, sean excluidos o retirados de la contienda.

”Legalmente, y formalmente, no correspondería poner esta observación frente a una candidatura, por eso han pasado, han cumplido con los requisitos que cumple la norma . No hay impedimento alguno para que los candidatos a congresistas incumplan”, dijo Gonzales Apaza

Sobre los requisitos para los candidatos al congreso dijo los indispensables son tener una edad mínima, ser peruano de nacimiento, y entre los requisitos especiales se encuentra no tener sentencia condenatoria, no tener procesos, no tener sentencia en primera instancia, no ser rehabilitado, delitos de peculado doloso, malversación u otros.

Por ello, cotejan los requisitos de sus hojas de vida y confirmar la veracidad de sus sus declaraciones. Los candidatos excluidos se dieron por hojas de vida con faltas a la verdad, la cual fue cruzada con información de varias cortes de justicia del país.