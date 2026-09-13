El debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los candidatos al Gobierno Regional de Huancavelica tuvo un giro inesperado cuando el postulante de Alianza para el Progreso (APP), Juan Carlos Común Gavilán, lanzó una acusación contra el candidato de Perú Primero, Samuel Morán Cárdenas.

Durante su intervención, Común mostró lo que identificó como una partida de nacimiento y afirmó que Morán Cárdenas, de 44 años, habría tenido un hijo con una adolescente. Según sostuvo el candidato de APP, el documento demostraría la existencia de un vínculo de paternidad que, aseguró, habría sido negado por su contendor.

“Él no es padre (sacerdote), él es padre de familia. Aquí está la partida de nacimiento de su hijo, ¿por qué miente a Dios y a los huancavelicanos?”, manifestó Común mientras exhibía el documento durante la transmisión.

De acuerdo con la información proporcionada, el documento habría sido emitido por la Municipalidad Distrital de El Tambo y consignaría el nacimiento de Diego Samuel M. A. en la Clínica Cayetano Heredia. La madre registrada en el documento tenía 17 años y 11 meses al momento del nacimiento.

La acusación generó sorpresa durante la transmisión del denominado “Debate Regional de Huancavelica”, particularmente entre los espectadores jóvenes, debido a que Morán Cárdenas es presentado públicamente como sacerdote y candidato al Gobierno Regional por Perú Primero.

El intercambio se produjo en plena confrontación electoral y trasladó el debate desde las propuestas de gobierno hacia cuestionamientos sobre la vida personal del candidato. Samuel Morán Cárdenas no contesto a las afirmaciones realizadas por Común durante el debate. El incidente se convirtió así en uno de los momentos más comentados del debate electoral.

El encuentro reunió a los seis candidatos que participan en la contienda regional: Samuel Morán Cárdenas (Perú Primero), Julio Meza Ccanto (Batalla Perú), Héctor Lolo Antonio (Acción Popular), Inty Pinto Mendoza (Ahora Nación), Carlos Común Gavilan (Alianza para el Progreso) y Félix Crispín Reymundo (Podemos).