Un hombre fue asesinado a balazos en San Juan de Lurigancho (SJL) después de disputar un partido de fulbito en la losa deportiva Los Jardines, ubicada en este distrito de Lima.

Según informó RPP, la víctima se encontraba frente a una bodega junto con unos amigos cuando aparecieron dos sujetos armados, quienes dispararon varias veces contra él.

Atacantes huyeron en una motocicleta

Al producirse el ataque, las personas que acompañaban a la víctima huyeron del lugar para evitar ser alcanzadas por los disparos.

Los atacantes aprovecharon la situación para escapar a bordo de una motocicleta. Testigos señalaron haber escuchado hasta nueve detonaciones durante el crimen.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron posteriormente a la zona y establecieron un perímetro para desarrollar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Policía investiga el móvil del asesinato en SJL

Hasta el cierre de la información proporcionada, la identidad de la víctima no había sido difundida y tampoco se había determinado oficialmente el móvil del asesinato.

El caso permanece bajo investigación policial. Entre las hipótesis que deberán esclarecer las autoridades se encuentra un posible ajuste de cuentas, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la causa del ataque.

El asesinato ocurre mientras Lima y Callao se encuentran bajo estado de emergencia, medida decretada por el Gobierno para enfrentar los niveles de criminalidad en ambas jurisdicciones.