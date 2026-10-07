Delincuentes armados dispararon contra un bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa) poco después de que la unidad saliera de su paradero inicial, ubicado en el distrito de Pachacámac.

Según RPP, el bus circulaba por la avenida Las Palmas cuando fue interceptado por dos sujetos desconocidos, quienes dispararon contra la unidad sin mediar palabra.

Los atacantes dispararon pese a que el bus transportaba a unos diez pasajeros, quienes, ante el temor de ser alcanzados por las balas, se arrojaron al suelo. Tras perpetrar el ataque, los sujetos aprovecharon la confusión y escaparon a bordo de un automóvil negro con rumbo desconocido.

Luego del ataque, el conductor retornó con el bus al terminal para ponerse a salvo. Una vez en el lugar, se confirmó que ni el chofer ni los pasajeros resultaron heridos.

Peritos de Criminalística contabilizaron 11 impactos de bala en el bus, evidencia de la violencia con la que se perpetró el ataque.

Los transportistas expresaron su preocupación por lo ocurrido y señalaron que este constituye el tercer ataque contra la empresa en los últimos dos años.