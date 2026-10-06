El abogado que representaba al adolescente de 16 años víctima de agresión sexual en el caso del Liceo Naval renunció a su defensa tras mantener diferencias con la madre del menor. Según indicó, la situación se produjo tras el manejo mediático del caso y la difusión de la identidad del adolescente durante un programa televisivo.

El letrado sostuvo que la madre consideró que no estaba siguiendo la posición de la familia y cuestionó que intentara condicionar su trabajo profesional.

“El motivo del rompimiento ha sido (...) que la señora dice: ‘El abogado no se alineó a nosotros’. Parece que la señora ha entendido o malentendido que yo como abogado soy su subordinado o su empleado, y la señora está completamente equivocada”, señaló a Willax.

Por otro lado, afirmó que la madre optó por continuar trabajando con la periodista que difundió los datos personales de la víctima, en lugar de seguir la estrategia legal que él había planteado.

“Yo les dije en un momento: o abogado o periodista, y la señora dijo periodista (...) Al final de cuentas, la madre ha preferido a Milagros Leiva que la defensa que yo he venido ejerciendo”, expresó.

El abogado sostuvo que a raíz de la exposición del menor mantuvo una actitud de protección pese a las decisiones de su madre.

“Podrá ser la madre, pero yo me debo al menor primeramente. Mi primera preocupación era el menor que ha sido el agredido, no la mamá”, manifestó.