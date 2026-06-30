El gerente regional de control de la Contraloría General de la República, Víctor Lizárraga Guerra lamentó que en plena emergencia por las heladas, los trabajos de mantenimiento en el centro de salud de Chilca, aún no hayan concluido y que tampoco se haya categorizado el hospital La Libertad, que siguen funcionando como un centro de salud.

“Estamos en una alerta por las heladas y friaje, el órgano ha hecho intervenciones en el hospital La Libertad y en el centro de salud de Chilca y estamos alertando a las autoridades para que se asuman las intervenciones, por eso en su momento propusimos que se declare en emergencia el sector salud, para que se concentren los esfuerzos en mejorar la infraestructura y el equipamiento. Además de fortalecer los recursos humanos en los centros de salud y hospitales”, mencionó Víctor Lizárraga.

EN PROCESO. Al respecto, la directora de la Diresa Junín, María Antonieta García, señaló que para los establecimientos de salud están en un proceso de recategorización o ratificación de la recategorización. No obstante, para subir de nivel deben contar con recurso humano, infraestructura y equipamiento. Un problema que viene de hace muchos años atrás. Solo se sabe que hay 3 establecimientos en la Selva Central que tendrán la prioridad. En Huancayo, solo estamos dando la contingencia a los centros de salud en los I-4.

Sobre la situación del ex centro materno infantil de El Tambo, donde funciona el centro de salud, Ramiro Prialé, que en la actualidad solo atiende 12 horas, cuando cuenta hasta con sala de partos y hospitalización, que no se utilizan en un 100%. Recordó que esta infraestructura solo es utilizada como contingencia para otros establecimientos de salud.

El gerente de la Contraloría General de la República, Víctor Lizárraga, también habló sobre la obra del hospital El Carmen e indicó que su ejecución física no coincide con la ejecución del cronograma de la obra y seguiría postergando su culminación. La obra está en un control concurrente de parte de la Contraloría General de la República, en la actualidad tiene un 60% y no culminaría en agosto.