Las cámaras de seguridad y las compras que hicieron en tiendas los delataron. Luego de paciente seguimiento, efectivos de la Divincri Huancayo capturaron a tres presuntos integrantes de la banda “Los Lagartos del Centro”, acusados de dopar a dos funcionarios para robarles sus celulares y más de 4 mil soles con los que compraron víveres, útiles de aseo y gasolina.

CAPTAN

Los empleados de fiscalización denunciaron quel 24 de abril abordaron un taxi, siendo llevados al local “Tabo” del Jr. Puno 119 donde les dieron una jarra de ‘mojito’ con clonazepán para doparlos y robarles sus celulares y tarjetas.

Incluso uno de los agraviados fue abandonado en Chupaca.

Los policías les siguieron los pasos y, con las evidencias, el juez Roger Longaray del 4to. Juzgado de Investigación Preparatoria dictó la detención de William Flores Yauri (28) “Crespo”, quien capyó a los funcionarios; Leonardo Suañi Solano (33) “Perro Flaco” y en Pangoa cayó Paúl Salas Tinoco (26) (a) “Tabo”.