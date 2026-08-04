Un nuevo caso de la “Viuda Negra”, se habría registrado en Orcotuna. La pareja del obrero asesinado, Ovidio Jesús Romero Mallma (48), fue detenida el último fin de semana, al ser la principal sospechosa de este crimen ocurrido el 1 de julio pasado.

La delata

El comportamiento alterado frente a las autoridades y contradicciones en sus versiones ya ventilaban la punta de la madeja, que permitió a los policías del Grupo 3 del Área de Investigación Criminal (Areincri), iniciar las investigaciones en conjunto con el Ministerio Público en contra de Norma Mallqui Quispealaya (57), pareja de la víctima.

La reconstrucción de la última ruta de Ovidio Jesús, registrada a través de las cámaras de seguridad, permitieron dar con la presunta autora de este crimen.

Los videos muestran a Ovidio y Norma, caminar por la Carretera Central, en el distrito de Orcotuna, cerca de las 11:00 de la noche del 1 de julio pasado. Tres horas después (2:07 a.m. del 02 de julio), la mujer aparece sola en el mismo escenario y luego a las 3:30 a.m., de ese mismo día, es captada cerca del canal, con otras 3 personas más, dos de ellas llevaban linternas.

Desde la noche del 1 de julio, no se volvió a saber nada del obrero que trabajaba en una extractora de material agregado en Jauja. Recién la madrugada del 8 de julio en el paraje Chullupe, del distrito de Sicaya, fue reportado un cuerpo que flotaba sobre el canal de riego. Se trataba de Ovidio, encontalado, con una bolsa en la cabeza y múltiples cortes en el cuerpo, los que provocaron su deceso.

Presunta autora

Norma Mallqui, no informó a los familiares del obrero sobre su desaparición, ella misma inició una campaña de búsqueda pegando afiches en los postes del distrito donde vivía (Orcotuna); sin embargo, el último 02 de agosto, se realizó un allanamiento a su domicilio, donde las pruebas de luminol dieron como resultado el hallazgo de rastros de sangre en el mismo dormitorio de la mujer.

Con estas pruebas, quedó detenida. La Policía Nacional del Perú, también informó que la fémina cuenta con antecedentes de hurto y robo agravado.