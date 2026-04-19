Un violento choque registrado la mañana del sábado 18 en el sector La Cantuta, en El Tambo, dejó tres personas heridas y cuatro vehículos dañados entre ellos un patrullero del serenazgo, lo que desató la indignación de vecinos, quienes exigen medidas urgentes de seguridad vial.

LOS HECHOS

El accidente ocurrió pasadas las 11:00 a. m. cuando una camioneta negra colisionó con un taxi. Minutos después, mientras Serenazgo atendía la emergencia, una segunda camioneta blanca, que era probada por mecánicos, impactó contra la unidad de auxilio, generando un choque múltiple.

Entre los heridos figuran Luis Ángel Vila González (37) y Dionisio Hinostroza Soto, además de un vecino de la zona. Aunque no hubo fallecidos, el hecho causó gran alarma e indignación.

Los residentes denunciaron que solo en este mes se han registrado al menos cinco accidentes en el sector, incluso con víctimas mortales previas. “Nadie controla la velocidad, aquí corren más de 80 km/h”, reclamaron.

Ante ello, exigieron la instalación inmediata de rompemuelles y semáforos. “Si no hay solución, no dejaremos pasar vehículos”, advirtieron, responsabilizando a las autoridades.

OTRO CASO

En paralelo, otro accidente se registró en el sector La Esperanza, en la intersección con Nemesio Ráez, donde un motociclista que realizaba servicio de delivery de pollos resultó gravemente herido tras colisionar con un taxi de placa D5N-357, cuyo conductor huyó dejando la unidad. La víctima fue identificada como Franklin Edison Quiroz Contreras (22), quien conducía la moto lineal de placa 8296-VW.