Al 75.160% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) [al cierre de esta nota] ya se van perfilando los virtuales diputados por la región La Libertad.

Para estos comicios, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de la Resolución N° 0053-2025-JNE, estableció que los peruanos elijan a 60 senadores y 130 diputados.

A la región La Libertad le corresponde siete diputados y un senador en el nuevo Congreso bicameral.

ESTOS SON

La Onpe dispuso que se aplicara la cifra repartidora para la asignación de los 130 escaños en la Cámara de Diputados y al 75.160% de actas contabilizadas al partido político Fuerza Popular le corresponderían tres curules que estarían ocupadas por Gilmer Trujillo Zegarra con 11,340 votos, Leticia Leyba Baylón (4,156) y Geanmarco Quezada Castro (3,056),

En tanto, a Juntos por el Perú se le estaría reservando un escaño y ese es para Marino Lavado Leyva (7,747). El partido del Buen Gobierno se queda con un escaño que sería ocupado por Nora Llaque Linares (6,569).

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De la misma manera, el partido político Renovación Popular tendría un escaño con Diego Bazán Calderón (10,289); mientras que el partido Cívico Obras tendría un representante y ese escaño sería para Demetrio Valqui Calderón (3,989).

Debido a que en la víspera se estimaba que Diego Bazán, de Renovación Popular, podría quedarse fuera del nuevo Congreso, ayer con la actualización de las cifras de la Onpe, los representantes de la agrupación política dijeron que se mantienen firmes en esa curul.

En cuanto al único representante de La Libertad en el Senado, al 78. 103% de actas contabilizadas por la ONPE [al cierre de esta nota], Víctor Flores Ruiz con 13,030 votos válidos se sigue imponiendo a su principal perseguidor Víctor León Álvarez, de Renovación Popular, quien sumó 11,370 votos. Esta situación ya estaría definida.

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