El Jurado Nacional de Elecciones proyectó que hacia la quincena de mayo estarán listos los resultados de la elección presidencial de 2026.

Esa información será necesaria para establecer qué postulantes competirán en la segunda vuelta programada para junio.

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, indicó a RPP: “Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta”.

La funcionaria explicó que el cronograma está ligado a la revisión de actas observadas, labor que en una primera etapa realizan los 60 Jurados Electorales Especiales instalados en el país.

Asimismo, precisó que hasta el 18 de abril, con corte a las 8:30 a.m., los JEE habían recibido 15 470 actas observadas.

También señaló que el 10% ya cuenta con pronunciamiento tras el cotejo de ejemplares para corregir errores materiales, aritméticos o falta de firmas.