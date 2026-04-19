La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dejó sin efecto el descanso vacacional de su jefe, Piero Corvetto, previsto para que sea entre el 7 y 12 de mayo.

Según la resolución emitida el 17 de abril, se anula la disposición previa y elimina la encargatura temporal que iba a asumir el gerente general de la ONPE, Bernardo Pachas.

La decisión ocurre en medio de graves denuncias de irregularidades en las Elecciones Generales 2026 tras reportes de retrasos en la instalación de mesas y observaciones sobre la distribución de material electoral.