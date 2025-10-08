MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-centro-de-salud-de-chilca-sin-una-gota-de-agua-noticia/

Las jornadas de vacunación para erradicar la tos ferina continúan hoy en el distrito de El Tambo, mientras que mañana y pasado mañana serán en Chilca.

El director del centro de salud de Chilca, Fredy Collachagua informó que mañana y pasado se realizará un barrido de vacunación en el distrito de Chilca, con lo cual se busca erradicar la tos ferina que en Huancayo reporta dos casos durante este año.

Las de 50 brigadas de las microrredes, cubrirán Chilca, Azapampa desde el mediodía y La Esperanza. El personal de salud acudirá debidamente identificado.

De preferencia las madres deben mostrar el DNI de los niños, pero si no tienen no hay problema que con el nombre del menor se buscará en el sistema.

La vacunación es a los 2,4 y 6 meses de edad. La primera dosis de refuerzo es a los 18 meses y la segunda dosis de refuerzo a los 4 años.

En las gestantes, la vacuna se aplica entre las semanas 20 y 36 del embarazo.